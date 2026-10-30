Более 165 тонн урожая тыквы собрали в Подмосковье с начала года

Тыквенный спас отмечают 31 октября. Это неофициальный праздник, посвященный популярному осеннему овощу. В этом году сельхозпроизводители Московской области собрали 165 тонн тыквы. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

В 2026 году культуру выращивали на площади 12,5 гектара. Средняя урожайность составила 13,2 тонны с гектара. Тыкву производят как небольшие фермерские хозяйства, так и крупные сельскохозяйственные предприятия.

Среди производителей — крестьянские фермерские хозяйства «Павловское» и «Белые Луги» в Шаховской, а также АО «Агрофирма Сосновка» в Коломенском округе. Последнее входит в агрохолдинг «ОСП агро» и выращивает, в частности, сорта «Оранж Саммер» и «Элиана». Плоды «Оранж Саммер» имеют округлую форму, гладкую кожицу и ярко-оранжевую окраску.