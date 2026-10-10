Новые инструменты поступили в детскую музыкальную школу Люберец

В детскую музыкальную школу № 2 городского округа Люберцы поступили восемь новых баянов и пять аккордеонов брендов Scandalli и российской фабрики «Юпитер». Инструменты приобретены по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Культура и туризм Подмосковья».

Новые инструменты размещены в двух зданиях школы — на улице Смирновской, 5А и улице Кирова, 43. Директор ДМШ № 2, заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева отметила: «В двух зданиях школы юных виртуозов ждут новые инструменты. Это настоящие произведения искусства от легендарных производителей! От звонких моделей для самых маленьких до серьезных инструментов для старшеклассников — каждый ученик найдет свой идеальный звук».

Ученики и педагоги ДМШ № 2 уже опробовали новые баяны и аккордеоны. По словам Татьяны Матвеевой, результатом они очень довольны. Ранее в школу поступила партия новых пианино и роялей, что продолжает системное обновление материально-технической базы учреждения.