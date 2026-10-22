Внеплановую уборку провели в лесу Боброво в Ленинском округе

Сотрудники МБУ «Благоустройство» Ленинского городского округа оперативно отреагировали на обращения местных жителей и 19 октября провели внеплановую уборку в лесном массиве Боброво. Поводом для субботника стал скопившийся мусор.

В Ленинском округе сейчас активно идет комплексная подготовка к осенне-зимнему и весенне-летнему сезонам. Коммунальные службы проводят масштабную уборку территорий, на улицы вышла новая вакуумная техника для сбора листвы. Специалисты высаживают деревья, готовят к весне более 95 тысяч луковиц тюльпанов. Параллельно идет подготовка техники и заготовка материалов для зимнего содержания дорог.

«Мы услышали просьбы жителей и оперативно организовали уборку территории. Для нас важно не только поддерживать порядок в штатном режиме, но и своевременно реагировать на то, что волнует наших жителей. Работа по благоустройству продолжается на регулярной основе», — отметил директор МБУ «Благоустройство» Виктор Сюлергин.

Совсем недавно по инициативе актива поселения также состоялась уборка в деревне Спасское. Неравнодушные жители вышли на улицы, чтобы убрать листву, мусор и привести в порядок территорию у мемориала павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Администрация округа и коммунальные службы призывают всех, кто посещает лесные массивы и зоны отдыха, бережно относиться к природе, соблюдать чистоту и не оставлять после себя мусор.