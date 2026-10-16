Глава Дмитровского округа вручил награды работникам сельхозпредприятия

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов побывал с рабочим визитом на сельскохозяйственном предприятии «Гуднесс Фудс Дмитров». Он поздравил коллектив с прошедшим Днем работника сельского хозяйства и завершением уборочной кампании.

Исполнительный директор компании Кирилл Косодуров рассказал во время объезда полей на Яхромской пойме о ходе уборочных работ. Уже убраны картофель, свекла, зерновые и масличные культуры; завершается уборка моркови. «Также приступаем к уборке кукурузы на силос — она пойдет на корм нашим коровам, которых у нас 815 голов», — сказал Кирилл Косодуров.

Из‑за обильных дождей предприятие столкнулось с потерями в урожае свеклы, а картофель пострадал из‑за переувлажнения почвы. При этом морковь показала хорошую устойчивость к погодным условиям и порадовала результатами. Ежегодно предприятие производит в среднем более 25 тысяч тонн сельхозпродукции, которая пользуется стабильным спросом.

Несмотря на высокую плодородность земель, мелиоративная система Яхромской поймы сильно изношена и требует реконструкции, для чего необхожимы масштабные вложения. Михаил Шувалов пообещал подготовить обращение в Министерство сельского хозяйства Подмдосковья с просьбой помочь в реконструкции поймы и выйти с этой задачей на федеральный уровень.

Глава Дмитровского округа вручил лучшим сотрудникам компании награды за высокие производственные результаты и добросовестный труд.

«Этот сезон из‑за погодных условий был для вас сложным, но вы справились с поставленными задачами, вырастили и собрали хороший урожай. Благодарю за ваш непростой труд, за вашу любовь к земле», — сказал Михаил Шувалов.