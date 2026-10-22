Ногинский регоператор закупил еще около 10 бункеров для крупногабаритных отходов

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Ногинский региональный оператор закупил новую партию бункеров для сбора крупногабаритных отходов. Емкости объемом восемь кубометров уже распределяют по контейнерным площадкам на территориях, которые обслуживает компания. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Обновление контейнерного парка и инфраструктуры для сбора твердых коммунальных отходов проводится ежегодно. Места установки новых емкостей определяют с учетом сезонной нагрузки на конкретные площадки, ранее сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Бункеры предназначены для крупногабаритных отходов, которые из-за размеров или веса нельзя выбрасывать в обычные контейнеры объемом 1,1 кубометра.

Жителям напоминают, что оставлять такие отходы на земле рядом с контейнерной площадкой запрещено. Это считается нарушением правил благоустройства.

Ногинский кластер обслуживает Балашиху, Ногинск, Звездный городок, Красноармейск, Ликино-Дулево, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Реутов, Черноголовку, Щелково, Фрязино, Электрогорск и Электросталь.