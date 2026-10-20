Глава Чехова проведет встречу с жителями микрорайона Венюково

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин вместе с коллегами проведет открытый диалог с населением. Встреча состоится 22 октября в 18:00 в школе № 9 на улице Гагарина, дом 18.

Жители смогут адресно задать вопросы профильным специалистам, представителям структурных и подведомственных подразделений администрации и получить обратную связь. Предварительная запись не требуется.

Выездной формат позволяет обсуждать проблемы на месте и оперативно подключать нужных сотрудников. Ожидается, что встреча затронет темы благоустройства, ЖКХ, социальной сферы и другие вопросы, относящиеся к компетенции администрации.

Подобные мероприятия уже стали регулярными в округе и помогают выявлять проблемные точки в разных микрорайонах. Ранее глава Чехова уже проводил выездные приемы в Венюкове, и они востребованы у жителей.