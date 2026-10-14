Движение по путепроводу открыли в деревне Лукино в Серпухове

13 октября в населенном пункте дали старт движению по путепроводу после капитального ремонта. Его пропускная способность — более 2000 автомобилей в час.

Путепровод построен в 1965 году. После проведенных работ новый срок эксплуатации рассчитан на 60–80 лет. Гарантия на конструктив — до восьми лет, верхнее покрытие будет осматриваться ежегодно.

Работы выполнили с опережением: меньше чем за год сделали полный цикл капитального ремонта — заменили пролетные строения, балки, опоры и подходные пути. Появились защита над путями из композитных материалов, светодиодное освещение, барьерное ограждение, дождевая канализация. Есть оборудованные сходы с обочины.

Сейчас нанесена временная разметка для того, чтобы новый асфальт устоялся. Как только покрытие наберет прочность, нанесут постоянную термопластиковую разметку. Глава округа Алексей Шимко отметил, что дорога стала удобнее и безопаснее.