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    Подмосковный боксер Курочкин победил на первенстве Европы в Черногории

    Фото: Федерация бокса России

    Представитель Московской области Сергей Курочкин завоевал награду высшей пробы первенства Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    В финале в весовой категории до 80 кг соперником Курочкина стал Даниэль Серрано из Испании. Решением судей победа в решающем поединке досталась представителю Московской области.

    В полуфинале Курочкин из Королева единогласным решением судей победил Максима Румянцева из Белоруссии. Ранее на пути к финалу подмосковный боксер победил Мартинеса Куснерса из Латвии, Артема Хореняна из Армении и Леви Валлера из Англии.

    Первенство Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет проходит в многофункциональном спортивном комплексе «Средиземноморский спортивный центр» в Будве с 3 по 11 октября. В турнире принимают участие более 470 спортсменов из 40 стран, которые разыгрывают 26 комплектов наград — по 13 среди юношей и девушек.

    В июле 2026 года Курочкин завоевал бронзовую медаль на финальном этапе XIII летней Спартакиады учащихся России по боксу в Сыктывкаре, выступая в категории до 75 кг. В апреле 2026 года он стал победителем первенства России в Чехове.

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