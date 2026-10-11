Студенты Губернского колледжа провели соревнования по автомногоборью в Серпухове

На автодроме Губернского колледжа прошли открытые командные соревнования по автомногоборью среди студентов учреждений среднего профессионального образования. Участники проверили навыки управления автомобилем на трассе с 9 сложными упражнениями.

Соревнования состоялись 10 октября. Организатором выступил студенческий спортивно-технический клуб «Губернский» под руководством Вадима Паршина.

На старт вышли команды Губернского колледжа и Московского технологического колледжа имени Лихачева. Студенты соревновались на автомобилях «Лада Калина». Каждый участник получил 3 попытки, а в зачет пошел лучший результат.

Судейство обеспечили студенты отделения физического воспитания под руководством Дмитрия Решетова. Для них участие в организации соревнований стало практической частью обучения по программе «Организация и проведение спортивных соревнований».

В личном зачете победителем стал Александр Зиновьев, установивший новый рекорд трассы — 2 минуты 2 секунды. Второе место занял Алексей Сухачев, третье — Ахрорбек Мехмонов.

В командном зачете 1 место заняла команда «Губернский 1» в составе Даниила Серны, Ивана Воеводина и Алексея Сухачева. Второй стала команда «Губернский 2» — Александр Гагарин, Александр Зиновьев и Никита Орельчиков. Третье место заняла команда Московского технологического колледжа имени Лихачева.

Следующие соревнования на автодроме Губернского колледжа пройдут 17 октября. В этот день свои навыки продемонстрируют представители силовых и городских служб — скорой помощи, полиции, Росгвардии и МЧС.