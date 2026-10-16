Минниханову представили проект «Энергия под ключ» на РЭН-2026

Главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову представили проект Мособлгаза «ЭНЕРГИЯ ПОД КЛЮЧ» на Российской энергетической неделе — 2026. Об этом сообщили в пресс-службе. Он позволяет вырабатывать электричество из газа, дает бизнесу возможность существенно экономить на капитальных вложениях и снижает стоимость операционных расходов на энергию на 10–20%.

Главе региона также показали основные показатели и направления развития энергетической отрасли Московской области: объем генерации, темпы модернизации инфраструктуры, динамику подключения новых потребителей и практики повышения энергоэффективности в муниципалитетах Подмосковья.

На встрече стороны обсудили перспективные направления взаимодействия и выразили уверенность, что сотрудничество Московской области и Республики Татарстан в сфере газовой энергетики откроет новые возможности для развития и укрепит экономические связи между регионами.

«Мы максимально открыты к диалогу и готовы к конструктивному сотрудничеству с коллегами из других регионов. Московская область накопила значительный опыт в сфере энергетики — от внедрения современных технологических решений до выстраивания эффективных управленческих практик. Мы не просто предлагаем готовые продукты, мы настроены делиться наработанными подходами, помогать адаптировать их под специфику региона и сопровождать проекты на всех этапах реализации», — заявил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По его словам, объединение компетенций позволит добиться ощутимых результатов и создать дополнительные возможности для развития энергетической сферы.