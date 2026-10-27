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    Первую очередь нового промышленного парка запустили в Балашихе

    Фото: пресс-служба Мособлдумы

    В Балашихе начал работу промышленный парк «Балашиха». Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    В первой очереди промпарка построено здание формата лайт индастриал площадью 29,5 тысячи квадратных метров. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, такой формат «обеспечивает бизнесу гибкие возможности для развития, помогая компаниям масштабироваться и снижать издержки, сокращая сроки запуска производства».

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, участвовавший в открытии, отметил, что «уже сейчас реализовано более 75% площадей». По его словам, это говорит о высоком спросе на качественные производственные помещения.

    Формат лайт индастриал рассчитан на предприятия малого и среднего бизнеса в сферах производства, логистики и розничной торговли. Каждый блок оснащен коммуникациями и имеет индивидуальную погрузочную зону докового или воротного типа. Помещения передают резидентам готовыми к заезду, с финишной отделкой офисных зон.

    Резидентами первой очереди стали компании из сфер производства, розничной и онлайн-торговли, логистики, среди которых производитель полимерных материалов для 3D-печати, поставщик металлообрабатывающего оборудования, производитель товаров для животных.

    Промпарк расположен в 15 минутах езды от МКАД по Горьковскому шоссе (М-7 «Волга»). В скором времени неподалеку планируют открыть станцию метро «Балашиха».

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