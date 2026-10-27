Первую очередь нового промышленного парка запустили в Балашихе

В Балашихе начал работу промышленный парк «Балашиха». Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В первой очереди промпарка построено здание формата лайт индастриал площадью 29,5 тысячи квадратных метров. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, такой формат «обеспечивает бизнесу гибкие возможности для развития, помогая компаниям масштабироваться и снижать издержки, сокращая сроки запуска производства».

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, участвовавший в открытии, отметил, что «уже сейчас реализовано более 75% площадей». По его словам, это говорит о высоком спросе на качественные производственные помещения.

Формат лайт индастриал рассчитан на предприятия малого и среднего бизнеса в сферах производства, логистики и розничной торговли. Каждый блок оснащен коммуникациями и имеет индивидуальную погрузочную зону докового или воротного типа. Помещения передают резидентам готовыми к заезду, с финишной отделкой офисных зон.

Резидентами первой очереди стали компании из сфер производства, розничной и онлайн-торговли, логистики, среди которых производитель полимерных материалов для 3D-печати, поставщик металлообрабатывающего оборудования, производитель товаров для животных.

Промпарк расположен в 15 минутах езды от МКАД по Горьковскому шоссе (М-7 «Волга»). В скором времени неподалеку планируют открыть станцию метро «Балашиха».