Подмосковные спортсмены выиграли 12 медалей на чемпионате России по ушу

Спортсмены из Московской области завоевали 12 медалей на чемпионате и первенстве России по ушу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования прошли с 14 по 18 октября в Москве в дисциплине саньда — полноконтактные поединки на помосте с использованием ударной и бросковой техники.

В чемпионате России золотую медаль завоевала Виктория Крюкова (до 70 килограммов, Люберцы). Серебряными призерами стали Ирина Трутнева (до 52 килограммов, Подольск) и Екатерина Вальчук (до 75 килограммов, Домодедово). Бронзовые медали завоевали Нурудин Махмудов (до 75 килограммов, Люберцы), Вадим Макшанов (до 80 килограммов, Люберцы), Сергей Захаров (до 70 килограммов, Пушкино) и Амин Рамазанов (до 90 килограммов, Люберцы).

В первенстве России золото завоевали Ярослав Жевлаков (юниоры 16–17 лет, до 70 килограммов, Люберцы), Абдулзагид Магомедов (юниоры 18–20 лет, до 70 килограммов, Люберцы) и Екатерина Минеева (юниорки 16–17 лет, до 52 килограммов, Люберцы). Серебро — у Полины Потаниной (юниорки 16–17 лет, до 56 килограммов, Люберцы). Бронзовую награду завоевал Дмитрий Кулебякин (юниоры 16–17 лет, до 65 килограммов, Люберцы).

В общекомандном зачете сборная Московской области заняла второе место как в чемпионате, так и в первенстве России. Виктория Крюкова и Абдулзагид Магомедов выполнили норматив мастера спорта России.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 32 субъектов РФ в трех возрастных группах: мужчины и женщины, юниоры и юниорки 16–17 лет, 18–20 лет. Сборную Московской области представляли 23 ушуиста. Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».