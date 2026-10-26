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    Лесничие в Подмосковье получили служебные квартиры в Истре, Рузе и Голицыне

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    Специалисты Звенигородского и Истринского филиалов ГАУ МО «Мособллес» получили ключи от служебных квартир. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

    Жилье предоставлено за счет объектов, переданных в собственность Московской области в качестве дара для нужд лесного хозяйства. Квартиры получили старший участковый лесничий Истринского филиала Евгений Сычев (Истра), старший участковый лесничий Звенигородского филиала Олег Брыкин (Руза) и начальник отдела по взаимодействию с централизованной бухгалтерией Звенигородского филиала Ольга Пушненкова (Голицыно).

    Работа в этом направлении продолжается: готовятся документы еще по служебным квартирам в Рузе и Голицыно.

    «Когда у специалиста есть надежный дом рядом с местом работы, он не думает о бытовых трудностях, а полностью посвящает себя любимому делу. А еще — это позволяет нам закрепить ценные кадры на местах и улучшить условия их труда», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

    Ранее Московская областная Дума приняла законопроект, расширяющий категории граждан, которым предоставляется служебное жилье. В число получателей этой меры социальной поддержки включили сотрудников лесничеств, непосредственно обеспечивающих охрану и защиту лесов региона.

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