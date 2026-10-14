Более 10 тысяч объектов ЖКХ подготовили к зиме в Московском военном округе

Специалисты жилищно-коммунальных служб Московского военного округа завершили подготовку к отопительному сезону более чем на 10 тысячах объектов. Работы прошли в 1015 военных городках. Все теплогенерирующие объекты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России перевели на зимний режим эксплуатации.

К началу холодов к работе подготовили более 600 объектов теплоснабжения, в том числе 434 котельные. Таким образом, готовность теплогенерирующей инфраструктуры достигла 100%.

Коммунальные службы провели техобслуживание основного и резервного оборудования, проверили котельные установки и испытали теплосети на прочность и герметичность. Также специалисты завершили текущий ремонт зданий и сооружений, промыли внутридомовые коммуникации и проверили автомобильную и специальную технику.

В рамках подготовки отремонтировали более 2,9 тысячи километров инженерных сетей.

Полный запуск теплогенерирующих объектов состоялся 1 октября.