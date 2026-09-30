Утром 30 сентября пробки в Подмосковье достигли 3 баллов
Утром в последний день сентября загруженность дорог Московской области составляет три балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Горьковском, Носовихинском, Каширском, Домодедовском, Минском, Можайском, Ильинском, Пятницком шоссе и на А-107 в районе Подольска.
В ведомстве призвали автомобилистов быть предельно внимательными за рулем, особенно вблизи мест притяжения пешеходов: не спешить, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также правила перестроения.
Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона в «Максе».
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