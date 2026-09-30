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    Утром 30 сентября пробки в Подмосковье достигли 3 баллов

    Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) открыта 3 сентября в Московской области
    Фото: Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) открыта 3 сентября в Московской области/Медиасток.рф

    Утром в последний день сентября загруженность дорог Московской области составляет три балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Горьковском, Носовихинском, Каширском, Домодедовском, Минском, Можайском, Ильинском, Пятницком шоссе и на А-107 в районе Подольска.

    В ведомстве призвали автомобилистов быть предельно внимательными за рулем, особенно вблизи мест притяжения пешеходов: не спешить, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также правила перестроения.

    Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона в «Максе».

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