Утром 30 сентября пробки в Подмосковье достигли 3 баллов

Утром в последний день сентября загруженность дорог Московской области составляет три балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Горьковском, Носовихинском, Каширском, Домодедовском, Минском, Можайском, Ильинском, Пятницком шоссе и на А-107 в районе Подольска.

В ведомстве призвали автомобилистов быть предельно внимательными за рулем, особенно вблизи мест притяжения пешеходов: не спешить, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также правила перестроения.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона в «Максе».