Второй день голосования завершился в Балашихе

Участковые избирательные комиссии Балашихи завершили работу во второй день выборов в Государственную Думу и Московскую областную Думу. Все участки закрылись в 20:00.

Среди голосующих 19 сентября была многодетная семья Федоровых. Они пришли с тремя детьми, чтобы показать им весь процесс голосования. Участие в выборах они принимали в гимназии № 11 в микрорайоне Саввино.

Голосование продолжится 20 сентября. В Балашихе работают 183 участковые избирательные комиссии. Жителям доступны несколько форм участия: голосование на участке, на дому, дистанционное электронное голосование, а также голосование по месту нахождения.

Информацию о своем избирательном участке можно узнать в разделе «Выборы» на портале «Госуслуги», на сайте Центральной избирательной комиссии России или по телефону информационно-справочного центра 8 800 200-00-20.