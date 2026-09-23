Подготовка к отопительному сезону завершилась в Люберцах

В городском округе Люберцы завершили основной комплекс работ по подготовке коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. Специалисты провели профилактику оборудования, проверили теплосети и обновили наиболее изношенные участки.

Коммунальные службы городского округа Люберцы завершили подготовку объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. В течение летнего сезона специалисты провели ревизию котлов, насосов и запорной арматуры на котельных, а также выполнили гидравлические испытания почти 270 километров теплосетей.

На предприятиях сформированы аварийные бригады, сотрудники которых прошли тренировки и отработали действия при возможных нештатных ситуациях.

Особое внимание уделили модернизации теплоснабжения в Дзержинском. В рамках реализации проекта «Инфраструктура для жизни» здесь заменили 5,5 километра теплосетей и обновили шесть центральных тепловых пунктов. Работы позволили повысить надежность теплоснабжения для более чем 60 тысяч жителей города.

Кроме того, специалисты «Люберецкой теплосети» заменили еще почти 3,5 километра сетей. Один из наиболее проблемных участков находился на улице Заречной в поселке Марусино — здесь в прошлом отопительном сезоне было зафиксировано 11 повреждений.

Сейчас на котельных проходят пробные топки. Они позволяют проверить работу оборудования и выявить возможные проблемы до начала холодов.

«Дорогие жители! Уже сейчас мы входим в финальную фазу подготовки к отопительному периоду — на котельных стартовали пробные топки. Они необходимы, чтобы проверить готовность системы отопления к зиме и выявить возможные проблемы до начала холодов», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отопительный сезон начнется после того, как среднесуточная температура воздуха будет сохраняться ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. По прогнозам синоптиков, это ожидается не ранее начала октября.

При возникновении вопросов жители могут обратиться в Единую диспетчерскую службу округа по телефонам: 8 (499) 575-00-55, 8 (800) 350-19-66.