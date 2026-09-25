Подмосковные компании в сфере АПК пригласили на деловую миссию в Узбекистан

Представителей предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья приглашают на деловую миссию российских экспортеров в Узбекистан. Мероприятие пройдет 18–20 ноября в Ташкенте и будет посвящено развитию поставок российской продукции на местный рынок.

В региональном Минсельхозе отмечают, что Узбекистан остается одним из ключевых торговых партнеров Подмосковья в сфере экспорта продукции АПК. Перспективными направлениями для поставок называют зерновые и зернобобовые культуры, напитки, рыбу и морепродукты, удобрения.

В Ташкенте организуют демонстрационную витрину и дегустационную зону с российскими товарами. Участники обсудят развитие стратегического партнерства и увеличение товарооборота на пленарной сессии, а также примут участие в круглых столах с представителями профильных ведомств, бизнеса и отраслевых объединений.

Отдельные встречи будут посвящены сотрудничеству с торговыми сетями и площадками электронной торговли Узбекистана. Кроме того, для экспортеров организуют индивидуальные B2B-переговоры с потенциальными импортерами, дистрибьюторами и представителями розничной торговли.

Участие для российских экспортеров продукции АПК бесплатное. Заявки принимают до 30 сентября по электронной почте bm@aemcx.ru.