Глава Подольска поздравил ветерана Марию Рохлину с 102-м днем рождения

Глава округа Григорий Артамонов навестил Марию Рохлину и поздравил ее с днем рождения. Даже в свой праздник она думает прежде всего о деле: о ветеранской организации и сохранении памяти о Великой Отечественной войне.

Глава Подольска побеседовал за чаепитием с Марией Рохлиной о ее боевом пути. В неполные 17 лет, будучи хрупкой девушкой, она ушла санинструктором на фронт. Спасала раненых в самых жестоких и переломных сражениях — под Сталинградом, на Курской дуге, в боях под Прохоровкой. Рискуя собой, она выносила с поля боя наших солдат. Неслучайно именно ее силуэт стал центральным в скульптурной композиции «Земные ангелы милосердия», посвященной военным медикам, на Прохоровском поле.

Григорий Артамонов поздравил Марию Михайловну с днем рождения, передал подарки и цветы, а она призналась, что главное сейчас для нее — это простое человеческое внимание.