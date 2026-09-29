Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на спартакиаде в Екатеринбурге

Спортсмены из Московской области завоевали три медали на II летней Спартакиаде народов России по прыжкам в воду. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золото в прыжках с трехметрового трамплина среди женщин завоевала Елизавета Кузина из областного Центра олимпийских видов спорта в Электростали. Второе и третье места заняли представительницы Санкт-Петербурга.

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина среди женщин победили подмосковные спортсменки Елизавета Кузина и Виктория Казанцева. Они опередили тандемы из Санкт-Петербурга и Москвы.

Бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина среди мужчин завоевали Владислав Качанов и Илья Надеев из областного Центра олимпийских видов спорта в Электростали. Золото у соперников из Татарстана, серебро — у представителей Москвы.

Соревнования проходят в Екатеринбурге с 24 по 29 сентября при поддержке Российского спортивного фонда и в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».