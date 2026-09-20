Трехдневное голосование завершилось в Химках

В Химках в 20:00 закрылись все 118 избирательных участков. Трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и Совета депутатов округа завершилось.

По оценкам наблюдателей и членов комиссий, процесс прошел в штатном режиме — без замечаний и нарушений. В выборах в Химках приняли участие депутат Государственной Думы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк, олимпийский чемпион по академической гребле Юрий Малышев, бронзовый призер Олимпиады 1996 года Ирина Худорошкина, депутат Госдумы Денис Кравченко, а также представители общественных организаций, ветераны СВО и молодежь.

Для многих прийти на участок — не только исполнение гражданского долга, но и часть семейной традиции. На участки приходили целыми семьями и компаниями друзей.

На выборах работали представители «Волонтеров Подмосковья». Добровольцы помогали пожилым и маломобильным жителям — встречали у дома, сопровождали до участка и помогали сориентироваться на месте.

Общественный контроль обеспечивали наблюдатели. Штаб общественного наблюдения начал работу в округе еще в начале лета — проверял готовность помещений, оборудования и доступной среды.

Предварительные результаты голосования будут объявлены после подсчета бюллетеней.