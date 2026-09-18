Совместное с КНР производство промроботов запустят в Подмосковье в 2027 году
Российская компания «Смарт Импорт» и китайская CRP Robot намерены запустить производство промышленных роботов на территории Московской области в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по итогам его встречи с послом КНР Чжан Ханьхуэем.
Производство разместят в государственном индустриальном парке «Титан» в Ленинском городском округе.
Один из крупнейших совместных инвестиционных проектов Подмосковья и КНР — бизнес-парк «Гринвуд», расположенный в Красногорске. Среди 400 резидентов 170 — представители Китая. На площадке создали свыше 4,5 тысячи рабочих мест.
В следующем году планируется запустить новую очередь парка. Инвестиции в проект составят четыре миллиарда рублей.