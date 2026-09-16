Минчистоты Подмосковья разъяснило правила установки видеокамер в подъездах МКД

Видеокамера возле квартиры может помочь зафиксировать кражу, вандализм, нарушение порядка или другое правонарушение в подъезде. При этом устанавливать ее следует с учетом интересов других жильцов, напомнили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Если объектив охватывает только места общего пользования — коридор, лестничную площадку, тамбур или участок непосредственно перед собственной дверью, получать согласие всех соседей, как правило, не требуется.

Однако направлять камеру на вход в чужую квартиру нельзя: такая съемка может затрагивать частную жизнь жильцов и повлечь претензии, в том числе с учетом положений о защите персональных данных и статьи 152.2 Гражданского кодекса о неприкосновенности частной жизни.

Скрывать оборудованиеили маскировать его под другие предметы нельзя. Чтобы оформить видеонаблюдение в многоквартирном доме, можно вынести вопрос на общее собрание собственников, согласовать установку с управляющей организацией и заключить с ней договор на монтаж и обслуживание.

При этом использовать полученные записи необходимо с соблюдением требований законодательства о персональных данных.