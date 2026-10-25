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    Участники программы «Лидерство в медицине» в «Сенеже» получили новые назначения

    Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей»
    Фото: Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей»

    В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершилась образовательная программа «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения». Участники не только представили проекты, но и получили новые назначения на высокие посты, сообщили организаторы.

    В программе участвовали 87 руководителей в сфере здравоохранения из более чем 40 регионов России. Представители органов власти, главврачи, аналитических центров и профильных институтов прошли четыре очных модуля, в том числе выездные в Красноярский край и Башкортостан, и заключительный на тему «Публичное лидерство и аргументация».

    Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей»
    Фото: Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей»

    Между модулями участники работали над проектами, сопоставляли опыт и разрабатывали оптимальные решения задач. В финале они применили полученные навыки при защите наработок.

    «За время обучения 12 участников получили новые назначения — в том числе на должности министров и заместителей министров здравоохранения, главных врачей и руководителей профильных вузов. Но особенно важно другое. Межрегиональные команды подготовили проекты стратегий для восьми субъектов страны», — сообщил гендиректор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

    Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей»
    Фото: Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей»

    Среди них главврач Архангельского клинического онкологического диспансера Дмитрий Богданов, ставший министром здравоохранения Архангельской области. Директор Консультативно-диагностического центра Алтайского края Жанна Вахлова перешла на работу замминистра здравоохранения региона. Вадим Бойков сменил пост главы Городской клинической больницы № 3 имени Б. И. Альперовича на исполняющего обязанности ректора Красноярского государственного медицинского университета.

    Ранее в Мастерской управления «Сенеж» прошла V Международная школа лидерства в цифровой отрасли. В пятидневную программу вошло более 100 мероприятий.

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