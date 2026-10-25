Участники программы «Лидерство в медицине» в «Сенеже» получили новые назначения

В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершилась образовательная программа «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения». Участники не только представили проекты, но и получили новые назначения на высокие посты, сообщили организаторы.

В программе участвовали 87 руководителей в сфере здравоохранения из более чем 40 регионов России. Представители органов власти, главврачи, аналитических центров и профильных институтов прошли четыре очных модуля, в том числе выездные в Красноярский край и Башкортостан, и заключительный на тему «Публичное лидерство и аргументация».

Между модулями участники работали над проектами, сопоставляли опыт и разрабатывали оптимальные решения задач. В финале они применили полученные навыки при защите наработок.

«За время обучения 12 участников получили новые назначения — в том числе на должности министров и заместителей министров здравоохранения, главных врачей и руководителей профильных вузов. Но особенно важно другое. Межрегиональные команды подготовили проекты стратегий для восьми субъектов страны», — сообщил гендиректор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.