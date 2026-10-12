Медики Подмосковья и Тверской области приняли участие в «Больших Гонках» в Дубне

В Дубне состоялись юбилейные соревнования «Большие Гонки», собравшие 29 команд медицинских работников из Подмосковья и Тверской области. Участники состязались в семи дисциплинах, а победители получили кубки и призы. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.

Спортивный праздник прошел в минувшую субботу на площадке Дворца спорта «Радуга». За звание самых быстрых и ловких боролись представители медицинских учреждений Домодедова, Сергиева Посада, Долгопрудного, Дмитрова, Химок, Щелкова, Клина и других городов.

Программа включала семь испытаний. Медики соревновались в эстафетах, преодолевали полосу препятствий, участвовали в лыжных гонках и командном забеге «гусеница». Также им предстояло попробовать силы в состязаниях, стилизованных под борьбу гладиаторов и сумо.

Первое место заняла команда «Максимум» Минздрава Московской области. Серебряными призерами стали участники команды «Пульс» психиатрической больницы № 2 имени В. И. Яковенко. Третье место досталось команде «Пульс» из Максатихинской центральной районной больницы Тверской области.

Главный трофей соревнований — Суперкубок — завоевала команда «Розановцы» из Пушкино. Участники также получили велосипеды в качестве суперпризов.

Основатель «Больших Гонок» и председатель Дубненской профсоюзной организации Татьяна Суворова напомнила, что мероприятие начиналось с участия всего двух команд. За 15 лет оно выросло в масштабный спортивный праздник, объединивший представителей медицинского сообщества нескольких регионов.