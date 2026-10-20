Ранняя выявляемость рака молочной железы достигла почти 79% в Подмосковье

В Подмосковье увеличилась доля случаев рака молочной железы, обнаруженных на начальных стадиях. Сейчас на нулевую, первую и вторую стадии приходится 78,9% выявленных заболеваний — на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По словам заместителя председателя правительства региона — министра здравоохранения Максима Забелина, ранняя диагностика помогает начать лечение до развития болезни. Для повышения доступности обследований в Подмосковье ввели самостоятельную запись на маммографию, проводят дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи и оснащают медицинские учреждения современным оборудованием.

Основным методом обнаружения рака молочной железы на ранних этапах остается маммография. Исследование позволяет выявить изменения в тканях еще до появления заметных симптомов.

Женщины старше 40 лет могут самостоятельно записаться на обследование через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по номеру 122, если после предыдущей маммографии прошло более двух лет. В остальных случаях направление выдает лечащий врач.

Обследование проводится бесплатно по полису ОМС. Регулярная диагностика особенно важна, поскольку на начальных стадиях заболевание может протекать без выраженных симптомов.