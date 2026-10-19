Международная школа лидерства в цифровой отрасли завершилась в «Сенеже»

Юбилейная V Международная школа лидерства в цифровой отрасли прошла на базе Мастерской управления «Сенеж». В течение пяти дней студенты и молодые специалисты принимали участие более чем в 100 мероприятиях, объединенных темой «За гранью возможностей алгоритмов».

Организованная Ассоциацией электронных коммуникаций, молодежным цифровым омбудсменом, президентской платформой «Россия — страна возможностей», Мастерской управления «Сенеж» и Университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Школа лидерства в цифровой отрасли проходила с 10 по 14 октября. Программа включила более 100 мероприятий, посвященных командности, ценностям, воле, творчеству и доверию.

Каждый день открывался тематическим роликом и новым тезисом о лидерстве. Затем стартовали визионерские лекции, пленарные сессии, практические модули, открытые разговоры, карьерные треки и мероприятия в других форматах.

В роли спикеров выступили представители Администрации президента России, Госдумы, Минцифры, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, крупных компаний и партнеров школы, таких как «Яндекс», VK, «Авито», МТС, «Мегафон», «Билайн», 1С, «Аргументы и факты», «Коммерсант» и других.