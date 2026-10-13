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    Яхтсмен из Подмосковья взял серебро на чемпионате России в Сочи

    Фото: Федерация парусного спорта России

    Яхтсмен из Подмосковья Вячеслав Удалов завоевал серебряную медаль на чемпионате России в международных классах яхт по парусному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

    Соревнования прошли с 4 по 10 октября в Сочи. Удалов, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта, занял второе место в классе «Лазер-радиал» среди мужчин с результатом 34 очка. Победу одержал соперник из Севастополя, третьим стал яхтсмен из Приморского края.

    Удалов — мастер спорта России по парусному спорту, воспитанник подмосковной школы яхтинга.

    Чемпионат России в международных классах яхт прошел на акватории Черного моря в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие сильнейшие яхтсмены из различных регионов страны.

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