Яхтсмен из Подмосковья взял серебро на чемпионате России в Сочи

Яхтсмен из Подмосковья Вячеслав Удалов завоевал серебряную медаль на чемпионате России в международных классах яхт по парусному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования прошли с 4 по 10 октября в Сочи. Удалов, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта, занял второе место в классе «Лазер-радиал» среди мужчин с результатом 34 очка. Победу одержал соперник из Севастополя, третьим стал яхтсмен из Приморского края.

Удалов — мастер спорта России по парусному спорту, воспитанник подмосковной школы яхтинга.

Чемпионат России в международных классах яхт прошел на акватории Черного моря в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие сильнейшие яхтсмены из различных регионов страны.