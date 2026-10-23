23 октября 2026 17:09 Профессор ФМБА провел в Солнечногорске лекцию для врачей о лечении диабета Фото: пресс-служба Солнечногорской больницы Подмосковье

Подмосковье

Здравоохранение

Больницы

Солнечногорск

Болезни

Врачи

Медицина

Диабет

Подмосковье

В Солнечногорской клинической больнице прошел образовательный семинар для медицинского персонала, посвященный современным протоколам ведения пациентов с сахарным диабетом. Мероприятие приурочили к подготовке к Международному дню борьбы с этим заболеванием, который ежегодно отмечают 14 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Спикером выступила профессор кафедры внутренних болезней Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства России Мария Сергеева-Кондраченко. В ходе лекции она детально осветила передовые подходы к предотвращению тяжелых осложнений и подчеркнула критическую важность непрерывного профессионального совершенствования для врачей первичного звена. «Сахарный диабет — это заболевание, с которым любой специалист сталкивается ежедневно и многократно, поэтому говорить о нем важно не только в преддверии 14 ноября. На конференциях терапевтического и хирургического профиля мы регулярно обсуждаем инновационные методы диагностики и лечения», — пояснила Мария Сергеева-Кондраченко.

Фото: пресс-служба Солнечногорской больницы

В Солнечногорской больнице сложилась устойчивая система непрерывного профессионального развития. Научно-практические занятия для врачей и среднего медицинского персонала проводятся на регулярной основе.

В ходе доклада значительное внимание уделили вопросам профилактики диабета второго типа, который составляет основную долю случаев заболевания в популяции. Профессор детально разобрала алгоритмы ведения пациентов с уже подтвержденным диагнозом. Ключевым тезисом выступления стала мысль о том, что своевременная диагностика на этапе преддиабета и грамотная коррекция образа жизни являются фундаментом для предотвращения инвалидизации населения. При этом лектор сделала акцент на том, что уровень подготовки врачей напрямую коррелирует с качеством оказываемой помощи и долгосрочными прогнозами для пациентов.

Фото: пресс-служба Солнечногорской больницы

Отдельно Сергеева-Кондраченко затронула проблему информационного шума и недостоверных данных в Сети. Она предостерегла коллег и пациентов от использования сомнительных народных методов лечения, которые могут нанести непоправимый вред здоровью.