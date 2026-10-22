Подмосковные травматологи восстановили мужчине частично оторванный палец

В травматологическом отделении Домодедовской больницы врачи восстановили палец 45-летнего пациента после тяжелой производственной травмы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Пациент нарушил технику безопасности при работе с дрелью.

«Это была не просто травма — это была частичная ампутация», — отметил врач-травматолог-ортопед Андрей Иванов.

Благодаря современным микрохирургическим техникам конечность удалось сохранить полностью. Специалисты выполнили шов ногтевого ложа, восстановили пластину и провели остеосинтез фаланги спицей.

Этот клинический случай демонстрирует высокий потенциал современной реконструктивной хирургии. Тем не менее, врачи напоминают, что большинства подобных травм можно избежать при строгом соблюдении техники безопасности во время работы с инструментами.