Наставниками молодых медработников в Щелковской больнице стали 79 специалистов

В Щелковской больнице действует программа наставничества для молодых медиков. В этом году в ней участвуют 79 опытных врачей и медицинских сестер, которые помогают новым сотрудникам адаптироваться в профессии, рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

В течение года наставники передают свои знания и поддерживают коллег в решении сложных клинических задач.

«Я работаю старшей медицинской сестрой отделения травматологии. Моя наставляемая Ульяна Левашова работает у нас процедурной сестрой с первого августа. Стараюсь Ульяне помогать. В нашей профессии многое зависит от опыта, и наша задача — передать его молодому поколению», — поделилась Ирина Ференс.

Сама Ульяна Левашова подчеркивает, что такая поддержка особенно необходима в первые месяцы работы. Ей важно знать, что рядом есть человек, готовый ответить на вопросы и показать на практике, как действовать в различных ситуациях.

К роли наставников привлекают только авторитетных сотрудников, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями. Организацию программы курирует отдел подбора и развития персонала Щелковской больницы совместно с городской организацией профсоюза работников здравоохранения.