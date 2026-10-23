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    Церемония вручения первых паспортов прошла в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    В торжественной обстановке руководитель муниципалитета Михаил Собакин вручил ребятам паспорта и памятные подарки. На мероприятии также присутствовал заслуженный тренер, олимпийский чемпион, почетный гражданин Московской области и городского округа Чехов, наставник гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов.

    Поддержать школьников в этот особенный для них день пришли родные и близкие. Вместе с главным документом ребята получили экземпляр Конституции Российской Федерации, а также книгу «История государства Российского» Николая Карамзина.

    «Уверен, что церемония вручения паспортов станет для наших юных жителей добрым началом самостоятельного пути, который будет наполнен учебой, созиданием и гордостью за свое Отечество. Пожелал ребятам, вступающим во взрослую жизнь, расти честными, смелыми и ответственными людьми. Их родителям же пожелал всегда любить своих детей и быть для них надежной опорой в любых начинаниях», — отметил Михаил Собакин.

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