Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Солнечногорске

15 октября на железнодорожной станции Подсолнечная в Солнечногорске организовали профилактический рейд. Пассажирам и жителям муниципалитета рассказали о мерах предосторожности возле путей и предупредили об опасности зацепинга.

В акции участвовали сотрудники администрации Солнечногорска, представители «РЖД», Административно-пассажирской инспекции и активисты движения «Волонтеры Подмосковья». Добровольцы распространяли памятки и беседовали с пассажирами о соблюдении установленных правил.

Участникам рейда напомнили, что пересекать пути разрешается исключительно по оборудованным пешеходным переходам и настилам, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося состава. Возле железной дороги необходимо убирать гаджеты, снимать наушники и держаться на безопасном расстоянии от края платформы. Также запрещено спрыгивать с нее и переходить рельсы в неположенных местах. Отдельное внимание уделили молодежи, объяснив, чем опасен зацепинг — передвижение снаружи поезда.

«Железная дорога — зона повышенной опасности, где любая невнимательность может стоить жизни. Мы усиливаем профилактическую работу: рейды, дежурства, информирование. Но решающее значение имеет осознанное поведение каждого человека. Прошу всех жителей и гостей округа: не рискуйте жизнью ради нескольких сэкономленных минут, пользуйтесь только оборудованными переходами и строго соблюдайте правила», — отметил первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

Подобные профилактические мероприятия проходят в Солнечногорске каждую неделю. Помимо этого, представители муниципальной администрации ежедневно несут дежурство на станции вместе с сотрудниками служб безопасности. Они выявляют нарушения и предотвращают попытки пересечения железнодорожных путей вне разрешенных участков.

Профилактическую работу усилили после трагедии, произошедшей 12 октября на платформе «Поварово 1». Под поезд, двигавшийся со скоростью 200 километров в час, попал 39-летний мужчина, который погиб. По информации специалистов, признаков алкогольного опьянения у него не выявили. Причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности.