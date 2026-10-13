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    Спортсмены из Чехова стали призерами всероссийского турнира по дзюдо

    Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов

    10 октября в городе Серебряные Пруды состоялось традиционное состязание памяти Героя Российской Федерации, старшего лейтенанта морской пехоты Сергея Фирсова среди юношей 2012–2014 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 150 дзюдоистов.

    Участники приехали из Мурома, Мценска, Рязани и Рязанской области, Тулы и Тульской области, Серебряных Прудов, Климовска, Коломны, Скопина и Чехова. Благодаря дисциплине и высокому уровню подготовки воспитанники чеховской спортивной школы «Витязь» завоевали призовые места.

    Золото на турнире взял Егор Фадеев. Серебряные медали у Михаила Гудкова, Александра Чуйко и Игоря Егорова, а бронзовые — у Олега Хохрякова, Владислава Федорова, Андрея Корешова и Арсения Кудишкина. Пятое место на соревнованиях заняли Владимир Маянцев, Сергей Романов, Вениамин Мацуев, Муслим Петросян, Дмитрий Лобачев.

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