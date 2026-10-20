Более 3 тысяч незаконных ларьков демонтировали в Подмосковье в этом году

С начала года в Подмосковье убрали более трех тысяч незаконных нестационарных торговых объектов. До конца года планируется демонтировать около 4,6 тысячи таких точек. Параллельно регион развивает организованные торговые площадки и мобильные форматы, сообщили в областном Минсельхозе.

Незаконные киоски могут мешать пешеходам, ухудшать облик улиц и создавать риски для покупателей из-за отсутствия необходимых гарантий качества продукции и соблюдения санитарных требований. Власти также обращают внимание на то, что владельцы таких объектов нередко работают без согласований и не платят аренду и налоги.

Отдельная работа ведется на рынках: с января размещение нестационарных торговых объектов там запрещено. За это время демонтировали более тысячи точек. При этом рынки продолжают работать в капитальных павильонах, где фермеры и производители могут продавать свою продукцию.

Еще одно направление развития — мобильная торговля. В регионе работают фудтраки, кафе на колесах и автомагазины с фермерскими товарами. Муниципалитетам поручено выделять под мобильные торговые объекты и автоматы не менее 30% соответствующих мест. К 2030 году этот показатель планируют увеличить до 50%.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, регион стремится создать понятные условия для предпринимателей и обеспечить покупателям доступ к качественной продукции. Требования к размещению торговых объектов распространяются на участки любой формы собственности — федеральной, муниципальной и частной.