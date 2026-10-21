Игровые зоны оборудовали в детской поликлинике № 4 в Серпухове
В детской городской поликлинике № 4 Серпухова открыли две зоны отдыха для маленьких пациентов. Там установили детскую мебель, игровые кухни, телевизоры, магнитно-меловые доски, а также разместили настольные игры и головоломки, сообщили в РИАМО.
Для посетителей предусмотрели кулеры с водой.
Обустроить пространства помог завод «Техно», выступивший спонсором по просьбе администрации округа. Как рассказала начальник отдела персонала предприятия Ирина Чернецова, игровые уголки позволят детям отвлечься от волнения перед приемом и медицинскими процедурами.
Руководство завода считает поддержку городских социальных учреждений важной частью взаимодействия с Серпуховом и готов участвовать в новых совместных проектах с поликлиникой.
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