Региональный этап хакатона «Идея фикс» завершился в Подмосковье

В Московской области завершился региональный этап Всероссийского хакатона «Идея фикс». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Победителем стала команда «Код-x» из Центра образования № 23 Богородского городского округа. Проект получил максимальные оценки за продуманную архитектуру решения и высокую социальную значимость для пользователей цифровой образовательной среды.

Второе место заняла команда «Код на перемене» из школы № 19 имени Романа Катасонова городского округа Серпухов. Участники представили прикладное решение с акцентом на удобство интерфейса и бесшовную интеграцию в повседневные школьные коммуникации.

Третье место — у команды «Максимум» из Домодедовского образовательного комплекса «Наследие». Эксперты отметили высокий уровень технической проработки и масштабируемости сервиса.

Тройка лидеров представит регион на следующем этапе всероссийских соревнований.

В пресс-службе ведомства добавили, что Московская область стала одним из лидеров по масштабу участия в стране: на этап региональной экспертизы вышли 102 проектные команды. Оценку работ проводила региональная экспертная комиссия из 11 специалистов в сфере цифрового образования и разработки. Каждая конкурсная работа прошла независимую оценку трех экспертов по ключевым критериям: польза, охват целевой аудитории, удобство использования и реализуемость.

Хакатон проводится платформой «Сферум» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.