В Подмосковье 21–23 октября ожидается второй класс пожарной опасности

В Московской области с 21 по 23 октября ожидается второй класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 20 октября на территории гослесфонда возгораний не зафиксировано. Сегодня и в ближайшие дни температура будет +11…13 градусов, ночью — от -1…+7 градусов. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

В случае обнаружения возгорания в пресс-службе попросили незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112». Больше новостей — в «Макс» — канале.