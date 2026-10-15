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    Экскурсию для слабовидящих провели в историко-художественном музее в Серпухове

    Фото: Валерий Гореловский

    В Серпуховском историко-художественном музее провели специализированную экскурсию для членов местного отделения Всероссийского общества слепых. Об этом рассказала РИАМО ведущий методист научно-просветительского отдела Виктория Зотова.

    Программа «Тайна купеческого особняка» позволила гостям тактильно изучить интерьеры и архитектуру дома XIX века, принадлежавшего Анне Мараевой. Участники познакомились со стилистикой здания и функциональным назначением его комнат.

    «Очень хорошо, что теперь есть такие тактильные планшеты, на которых мы можем руками потрогать, чтобы понять, что собой представляет та или иная деталь архитектуры», — поделилась впечатлениями гостья музея Татьяна Гордон.

    По словам Виктории Зотовой, реализация этой программы стала возможна благодаря победе музея в грантовом конкурсе благотворительного фонда «Свет» в прошлом году.

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