Экскурсию для слабовидящих провели в историко-художественном музее в Серпухове

В Серпуховском историко-художественном музее провели специализированную экскурсию для членов местного отделения Всероссийского общества слепых. Об этом рассказала РИАМО ведущий методист научно-просветительского отдела Виктория Зотова.

Программа «Тайна купеческого особняка» позволила гостям тактильно изучить интерьеры и архитектуру дома XIX века, принадлежавшего Анне Мараевой. Участники познакомились со стилистикой здания и функциональным назначением его комнат.

«Очень хорошо, что теперь есть такие тактильные планшеты, на которых мы можем руками потрогать, чтобы понять, что собой представляет та или иная деталь архитектуры», — поделилась впечатлениями гостья музея Татьяна Гордон.

По словам Виктории Зотовой, реализация этой программы стала возможна благодаря победе музея в грантовом конкурсе благотворительного фонда «Свет» в прошлом году.