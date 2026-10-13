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    Встреча молодых педагогов прошла в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    В гимназии № 7 Чехова 8 октября прошла традиционная встреча молодых педагогов «С уверенностью вперед». На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Светлана Баранова и начальник управления образования Ирина Заболотнева.

    Во время встречи обсудили меры поддержки специалистов, обновление школьных пространств, возможности районной профсоюзной организации, перспективы профессионального роста, а также условия участия в конкурсе «Первая ступенька».

    Ключевым событием стало выступление Александра Фомичева, учителя английского языка гимназии № 7 — победителя областного конкурса «Учитель года 2026». Он поделился личным опытом, дал практические советы и ответил на вопросы участников.

    По итогам встречи педагоги отметили, что такие мероприятия помогают быстрее почувствовать себя частью педагогического сообщества. В начале года к работе приступили 20 молодых педагогов. Для их успешной адаптации в муниципалитете выстроена комплексная система сопровождения, важной частью которой стала «Школа молодого педагога».

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