Встреча молодых педагогов прошла в Чехове

В гимназии № 7 Чехова 8 октября прошла традиционная встреча молодых педагогов «С уверенностью вперед». На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Светлана Баранова и начальник управления образования Ирина Заболотнева.

Во время встречи обсудили меры поддержки специалистов, обновление школьных пространств, возможности районной профсоюзной организации, перспективы профессионального роста, а также условия участия в конкурсе «Первая ступенька».

Ключевым событием стало выступление Александра Фомичева, учителя английского языка гимназии № 7 — победителя областного конкурса «Учитель года 2026». Он поделился личным опытом, дал практические советы и ответил на вопросы участников.

По итогам встречи педагоги отметили, что такие мероприятия помогают быстрее почувствовать себя частью педагогического сообщества. В начале года к работе приступили 20 молодых педагогов. Для их успешной адаптации в муниципалитете выстроена комплексная система сопровождения, важной частью которой стала «Школа молодого педагога».