Администрация Химок посетила предприятие по производству режущего инструмента

Заместитель главы городского округа Химки по вопросам развития территорий и инвестициям Александр Морозов посетил предприятия группы компаний Global Edge. В составе делегации также были представители Ассоциации ветеранов СВО: руководитель местного отделения Александр Александров и заместитель руководителя, депутат Владислав Степушин.

В рамках визита участникам представили разработки компании «Тул Лэнд», специализирующейся на производстве режущего инструмента и суперконденсаторных систем накопления энергии промышленного назначения. Одной из последних разработок предприятия стала запатентованная система режущего инструмента для четырехсторонних станков, созданная под руководством заслуженного машиностроителя РФ Михаила Лифшица. Она позволяет повысить производительность и качество обработки, одновременно сокращая издержки.

Еще одной точкой маршрута стал завод абразивного инструмента «Корунд», где производят гибкий шлифовальный инструмент для судостроения, энергетической и других отраслей. Ежемесячно завод выпускает до 300 тысяч лент для ручного инструмента и до 450 тысяч штампованных изделий. На предприятии действует собственная испытательная лаборатория, подбирающая материалы под конкретные задачи заказчика.

«Для Химок важно, что предприятия, которые много лет работают в городе, продолжают развиваться и выпускать продукцию для самых разных отраслей. Сегодня мы увидели совершенно разные технологии, но за каждой из них стоят собственная инженерная работа, оборудование и квалифицированные специалисты. Такие предприятия имеют большое значение для промышленного потенциала Химок», — отметил Александр Морозов.

В ходе встречи также обсуждались вопросы промышленной кооперации и возможности реализации новых совместных проектов на территории округа. Председатель совета директоров Global Edge Михаил Лифшиц подчеркнул, что за 26 лет развития компании в основе ее успеха лежат бауманская инженерная школа, промышленная среда Химок и квалифицированные специалисты.