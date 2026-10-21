Подмосковье вошло в список винодельческих регионов России в 2026 году

В 2026 году Подмосковье официально включили в список винодельческих регионов страны. Об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил на V Российском винодельческом форуме, который проходит в Геленджике с 21 по 23 октября.

По словам Патрушева, виноделие привлекает инвесторов и благодаря этому распространяется далеко за пределы традиционных южных регионов.

«В качестве примера скажу, что в 2026 году в перечень винодельческих регионов России включена Московская область», — отметил вице-премьер.

В России для поддержки производителей используют льготные кредиты, лизинг, предоставляют агрострахование, гранты на развитие туризма и семейных ферм, а также возмещают капитальные затраты.

Кроме того, по федеральному проекту предусмотрены субсидии на закладку виноградников и дальнейший уход за растениями.