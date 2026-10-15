Загруженность дорог Подмосковья вечером 15 октября достигла 6 баллов
Вечером 15 октября загруженность дорог Московского региона составляет 6 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
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