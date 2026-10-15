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    Загруженность дорог Подмосковья вечером 15 октября достигла 6 баллов

    Фото: Мтди

    Вечером 15 октября загруженность дорог Московского региона составляет 6 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

    В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

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