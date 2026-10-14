Первый крытый ледовый комплекс построят в Кашире в 2027 году

В Кашире на улице Парковой продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Сейчас на площадке работают 35 человек и три единицы спецтехники. Монолитные работы завершены на 94%, кладка наружных стен и устройство внутренних перегородок готовы на четверть. Общая строительная готовность объекта превышает 28%.

Двухэтажное здание площадью более 5 тыс. квадратных метров возводится по государственной программе Московской области. Главной частью комплекса станет крытая ледовая арена для тренировок, соревнований и массовых катаний. Для зрителей оборудуют трибуну на 200 мест.

В здании также разместят прокат и сушку коньков, камеру хранения, мастерскую для заточки коньков и подгонки клюшек, раздевалки с душевыми, тренерские, судейскую, тренажерный зал и медблок. Рядом со спортцентром появятся баскетбольная площадка, зона воркаута и площадка с уличными тренажерами.

Новый объект станет первым крытым ледовым комплексом на территории округа, доступным для детей, взрослых и профессиональных спортсменов. Завершить строительство и ввести ФОК в эксплуатацию планируется в 2027 году.