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    Театр драмы и комедии Московской области выступил с гастролями в ЮВО

    Фото: Московский областной театр драмы и комедии

    Московский областной театр драмы и комедии провел благотворительные гастроли в Южном военном округе при поддержке Департамента культуры Министерства обороны России. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Артисты показали зрителям комедию «Любовь? Любовь! Любовь…» по рассказам Антона Чехова «Медведь» и «Предложение». Первый показ прошел в Доме офицеров Южного военного округа, спектакль посмотрели 950 человек: военнослужащие округа, члены семей участников СВО, ветераны боевых действий и военной службы.

    Во второй день артисты представили отрывок из «Предложения» в военном госпитале Министерства обороны России. Командование и коллектив госпиталя вручили директору Мособлдрамы Петру Кравченко благодарственное письмо.

    В тот же день коллектив театра выступил в одном из культурных центров Ростовской области. Мероприятие прошло в рамках работы по повышению общей культуры военнослужащих 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии, личный состав которой в мае 1945 года водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. После представления военнослужащие смогли сфотографироваться с артистами.

    Гастроли завершились выступлением на военном полигоне для военнослужащих артиллерийского полка. В антракте заслуженная артистка Московской области Марианна Обухова прочла «Балладу о зенитчицах» Роберта Рождественского. Артисты также высказали слова поддержки военнослужащим и членам их семей.

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