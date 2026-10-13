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    В школах и колледжах Подмосковья провели «Разговоры о важном» о мошенниках

    Фото: Навигаторы Детства Московской области

    12 октября в школах и колледжах Подмосковья прошли занятия цикла «Разговоры о важном» на тему «Как защититься от мошенников? Безопасность в сети Интернет». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Учащимся 1–5-х классов рассказали об основах безопасного поведения в интернете. На примерах знакомых сказок и жизненных ситуаций ребята учились распознавать обман, обсуждали, почему нельзя сообщать посторонним пароли и личную информацию, и как действовать в сомнительных ситуациях.

    Учащиеся 6–11-х классов и студенты колледжей разбирали более сложные вопросы цифровой безопасности: защиту аккаунтов, понятие цифрового следа, риски общения с незнакомцами в социальных сетях и распространенные схемы мошенничества. Отдельное внимание уделили финансовой безопасности, опасности передачи банковских карт и кодов подтверждения, а также рискам сомнительных предложений о заработке.

    На конкретных примерах участники занятий учились замечать тревожные сигналы, оценивать последствия своих решений и понимать, когда необходимо обратиться за помощью к взрослым или специалистам.

    Главная мысль встреч — цифровая безопасность начинается с внимательности и ответственности каждого пользователя. Не стоит торопиться выполнять подозрительные просьбы, переходить по неизвестным ссылкам или передавать личные данные. А если возникла сложная ситуация, важно не бояться рассказать о ней и попросить помощи.

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