Мастер-класс для будущих поваров прошел в Губернском колледже в Серпухове

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

20 октября, в Международный день повара, Губернский колледж впервые провел мастер-класс для студентов, обучающихся по профессии «Повар, кондитер». Мероприятие организовали шеф-повар Иван Тарасов и су-шеф Леонид Тялин — представители одного из ресторанов Серпухова.

Целью встречи стало не только знакомство с рецептурой, но и демонстрация философии современной ресторанной кухни. В центре внимания оказалось блюдо «утиная грудка с соусами демиглас и смородина, подаваемая с морковным пюре».

Под руководством наставников второкурсники освоили технологии обработки утиной грудки и приготовления соусов, включая классический демиглас и сезонный ягодный соус. Особое внимание уделили гарниру — морковному пюре с пряностями.

Мастер-класс прошел в формате активного диалога: студенты задавали вопросы, а шефы делились практическим опытом, выходящим за рамки учебной программы. В завершение состоялась дегустация, на которой участники оценили многогранный вкус готового блюда.

Шеф-повар и су-шеф пригласили студентов на производственную практику.