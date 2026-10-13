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    Концерт гитарного квартета Финкельштейна проведут в Клину 24 октября

    Фото: музей-заповедник П. И. Чайковского

    В Государственном мемориальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину 24 октября пройдет концерт гитарного квартета под руководством российского гитариста, профессора Евгения Финкельштейна «Западноевропейская и русская музыка». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Прозвучат музыкальные композиции XVII–XX веков, аранжировки для гитарного дуэта и квартета, а также произведения современных авторов. В первом отделении будут исполнены пьесы Антонио Вивальди, Генри Перселла, Карла Фридриха Абеля и других композиторов в переложении для классической гитары.

    Второе отделение посвятят отечественной музыкальной традиции. Музыканты исполнят ансамблевые версии сочинений Валерия Гаврилина, Никиты Кошкина и Сергея Руднева. Также слушателям представят премьеры произведений Геннадия Беляева и Юлии Финкельштейн, написанных специально для этого концерта.

    Начало концерта в 17:00. Подробная информация и билеты размещены на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского.

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