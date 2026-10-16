Климатолог Кокорин: зимы в Подмосковье потеплели почти на 4 градуса за 50 лет

Зимы в европейской части России, в том числе в Подмосковье, демонстрируют устойчивую тенденцию к потеплению. Об этом в интервью aif.ru рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

По словам специалиста, глобальное изменение климата проявляется неравномерно.

«Сегодня достаточно часто обсуждается вопрос: теплеют ли зимы? Безусловно, в целом стало теплее. Хотя многое зависит от региона. Например, можно точно говорить о потеплении в европейской части России, в частности, в Московской области, или на северо-западе России. А вот, скажем, на юге Западной Сибири зимы совсем не потеплели», — уточнил Алексей Кокорин.

За минувшие 50 лет в центре европейской части России зимы потеплели примерно на 3,5 или 4 градуса.

Кокорин привел конкретные статистические данные по Подмосковью, заметив, что на рубеже XX и XXI веков в регионе в среднем зимой было -6 градусов, а сейчас этот показатель составляет -3.