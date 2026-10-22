На маршруте № 39 в Подмосковье начал курсировать новый автобус

На маршруте № 39 «Раменское — аэропорт Быково», который связывает Раменский округ и Жуковский, начал курсировать новый автобус КАВЗ-4270 большого класса. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Транспорт рассчитан на 90 пассажиров, из них 28 могут разместиться на сиденьях. Для удобства поездок автобус оборудовали пневматической подвеской, системой книлинга, позволяющей наклонять кузов при остановке, и механической аппарелью для маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками.

В салоне предусмотрены отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Электронные табло и звуковое оповещение информируют пассажиров об остановках, а камеры видеонаблюдения и защита дверей от защемления обеспечивают дополнительную безопасность.

По данным ведомства, обновление подвижного состава позволит сделать поездки жителей Подмосковья комфортнее и удобнее.